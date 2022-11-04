С начала широкомасштабного вторжения их количество выросло почти на 3,5 млн.

В Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"С 24 февраля в Украине зарегистрированы почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 млн. Это соотносительно с населением нескольких крупных областных центров. Наш долг - позаботиться об этих людях, обеспечить их питанием, жильем, работой", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что сегодня правительство примет решение, что позволит ускорить процесс раздачи продуктовых наборов среди переселенцев и жителей прифронтовых громад, а также позволит приоритетно выдавать продуктовые наборы тем ВПЛ, имеющим право на помощь от государства и международных организаций.

Видео дня

"Кроме того, компенсируем пекарям стоимость услуг по выпечке хлебобулочных изделий за счет части продукции, которую они перерабатывают. Таким образом на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом", - сказал он.

Из резервного фонда правительство выделяет более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за бесплатное размещение переселенцев.

"Сейчас по всей Украине более 2 тыс. заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг", - добавил он.

Жилье для переселенцев:

29 апреля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

4 октября 2022 года Международная финансовая корпорация (IFC) сообщила о том, что предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).