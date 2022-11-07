Если человек на момент проверки отсутствовала по месту регистрации, она имеет 10-дневный срок для подтверждения своего проживания там.

Внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и они не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона.

"Законодательство предусматривает, что ВПО, после того, как они зарегистрировались по определенному месту жительства, должны информировать о том, когда они возвращаются домой или когда они меняют место жительства... Учитывая то, что к нам поступает достаточно большое количество обращений от правоохранительных органов, и от мест размещения таких лиц, что часть из них не присутствует по месту фактического пребывания, собственно, и было предусмотрено проведение такой системы проверок", - сказал Музыченко.

По его словам, по результатам проведения проверки составляется акт – есть ли человек на месте, или его нет.

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"Конечно, он могла пойти в больницу, на базар и так далее. Здесь остается сообщение о том, что такой человек должен в 10-дневный срок обратиться в орган социальной защиты населения, где он зарегистрировался как ВПО. Если человек проходит идентификацию, вопроса нет, он продолжает получать свои выплаты", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что проверки проходят по риск-ориентированному принципу: например, если по одному адресу зарегистрирована тысяча ВПО или поступают постоянные обращения от правоохранительных органов. Тогда и возникают основания для проведения проверок.

"Конечно, мы понимаем, что все миллионы и миллионы людей проверить просто невозможно, для этого ресурса просто нет, поэтому мы и говорим о выборочных проверках, которые бы дали нам возможность убедиться, что эти люди есть", - сказал Музыченко.

Он также отметил, что выплаты прекращаются со следующего месяца после проведения проверки, если человек не обратится в 10-дневный срок, но если впоследствии человек обратится и предоставит соответствующие документы, то выплаты могут быть возобновлены.

Выплаты для переселенцев

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в Украине зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.

Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

19 августа правительство приняло решение о возможности внутренне перемещенным лицам, которые подавали заявления через "Действие" до 30 апреля, но не получили помощь, дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

С 1 октября ВПО получили возможность получать социальные услуги по месту пребывания. Также была вдвое увеличена сумма компенсации за приют переселенца - с 450 грн до 900 грн за человека.

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