Кроме того, предусмотрено пособие на проживание для определенной категории внутренних переселенцев.

Внутренние переселенцы имеют право на получение всей накопленной суммы денежной помощи. Кроме того, предусмотрены выплаты на жительство для тех внутренне перемещенные лица (ВПЛ), заявления которых были поданы через портал "Дія" до 30 апреля.

Как сообщили в Министерстве реинтеграции, в случае, когда заявления переселенцев находились в обработке, орган социальной защиты населения обязан оформить справку о постановке на учет ВПЛ. На основании этой справки орган соцзащиты назначает пособие на проживание за март-апрель 2022 года.

Если перемещенное лицо, начиная с мая этого года, имеет право на дальнейшую выплату пособия на жительство, эта помощь продолжается с мая. Подача отдельного заявления на получение пособия не предусмотрена.

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В Минреинтеграции также напомнили, что все ВПЛ, которым не удалось оформить помощь до 30 апреля через приложение "Дія", могут повторно подать заявку до 1 декабря.

"Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его, даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Выплаты для переселенцев

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в Украине зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.

Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

19 августа правительство приняло решение о возможности внутренне перемещенным лицам, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля, но не получили помощь, дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

С 1 октября ВПЛ получили возможность получать социальные услуги по месту пребывания. Также была вдвое увеличена сумма компенсации за приют переселенца - с 450 грн до 900 грн за человека.

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