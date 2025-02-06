По словам адвоката, это делается "для искусственного продления содержания под стражей" бизнесмена.

Следователи Национальной полиции и прокуроры Офиса Генерального прокурора прибегают к очередным процессуальным манипуляциям в деле бизнесмена Игоря Коломойского, заявил адвокат Александр Лысак.

"09 февраля 2025 года истекает срок содержания под стражей нашего подзащитного. Согласно действующему процессуальному законодательству, орган следствия обязан обратиться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей не позднее чем через пять дней.

Так, следователи и прокуроры подали соответствующее ходатайство в Печерский районный суд города Киева 05 февраля 2025 года, в тот же день после определения для рассмотрения дела судьи Бусик А.Л., следователь инициировал отзыв ходатайства для дальнейшего представления того же ходатайства 06-07 февраля", - рассказал Лысак.

Видео дня

По словам адвоката, это делается "для искусственного продления содержания под стражей Игоря Коломойского".

"Очевидно, сторона обвинения подыскивает удачный момент для подачи и распределения дела в отношении Игоря Коломойского, ведь не уверены в собственных процессуальных силах. Такими действиями орган следствия фактически в ручном режиме подбирает удобного судью для искусственного продления содержания под стражей Игоря Коломойского", - сказал он.

Лысак подчеркнул, что "органы следствия прибегают к незаконным трюкам".

"На сегодня мы видим, что судьи не хотят принимать незаконные решения и нарушать права господина Коломойского. Это понимают и органы следствия, поэтому прибегают к таким незаконным трюкам с изменением состава суда. Также красноречивым является игнорирование следователями необходимости соблюдения процессуальных сроков, ведь ходатайство поданы с нарушением пятидневного срока. Все эти доводы будут изложены адвокатами в судебном заседании", - добавил Лысак.

Дело Коломойского: что надо знать

В 2023 году СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

2 сентября 2023 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривень.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей.

26 сентября 2024 года Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн гривень - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: