Уровень залога был уменьшен более чем на 50 миллионов гривень.

Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского на более 50 млн гривень - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривен. Соответствующее решение было принято сегодня, 26 сентября, на заседании суда.

В частности, апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу адвоката Вячеслава Краглевича, отменив постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 29 августа 2024 года и постановил новое постановление.

"Изменить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу... ранее примененную меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде залога в размере 603 тысячи 485 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривень", - сообщил судья во время оглашения постановления.

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Как отметил адвокат Вячеслав Краглевич, постановление Шевченковского районного суда Киева от 29 августа 2024 года об изменении меры пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс грн было вынесено с нарушением норм процессуального закона.

Защитник отметил, что согласно закону, Коломойского не имели права держать под стражей, потому что 2 сентября 2024 года истекал годовой срок содержания под стражей Игоря Валерьевича.

"Однако, 29 августа, следственный судья удовлетворяет ходатайство стороны обвинения и меняет меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 1,8 млрд гривен. По мнению стороны защиты, это определенное процессуальное злоупотребление со стороны обвинения, потому что это искусственное представление такого рода ходатайства, поскольку стороне обвинения известно, что Игорь Валерьевич находится уже под стражей в другом уголовном производстве - там была избрана безальтернативная мера пресечения содержания под стражей, то есть, каких-либо рисков, которые бы могли повлечь вред данному уголовному производству, вообще нет", - отметил Краглевич.

Также защитник сказал, что соответствующие риски не были приведены в ходатайстве стороны обвинения об изменении меры пресечения.

Вместе с тем, как отметил адвокат, стороной обвинения в самом ходатайстве не учтено обязательное для исполнения решение Лондонского суда, в котором Коломойского ограничили в расходах на сумму в 20 тыс фунтов в неделю.

Краглевич отметил, что его подзащитный не будет платить определенный залог, потому что считает данное уголовное производство безосновательным и необоснованным.

По словам адвоката, Коломойский в течение последнего года расследования уголовного производства подтвердил, что не совершал никаких процессуальных нарушений, придерживался процессуальных обязанностей, и никаких доказательств относительно таких действий сторона обвинения не предоставила.

"Я считаю, что внесенная апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, и соответственно, постановление следственного судьи от 29 августа 2024 года подлежит отмене, а ходатайство об изменении меры пресечения необходимо отказать в удовлетворении в полном объеме", - сказал Краглевич.

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, представляющий сторону обвинения, утверждал, что решение суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог "улучшило положение ареста". Он сказал, что залог способен обеспечивать те риски, которые, по постановлению следственного судьи, были установлены как продолжающие существовать.

Демьянчук сказал, что этими рисками являются возможность укрытия от органа следствия, влияния на свидетелей. Он добавил, что обоснованность подозрения базируется, в том числе, на показаниях свидетелей.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривен на домашний арест или личное обязательство.

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