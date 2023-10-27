Адвокаты заявили, что апелляционная жалоба на это решение суда будет подана в понедельник, 30 октября.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда объявила судья Елена Мелешак. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Предыдущий срок содержания под стражей должен был завершиться 31 октября.

Что решил суд

"Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 2 декабря 2023 года включительно. Определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в размере 1 миллион 450 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сообщила судья.

Также суд решил, что в случае внесения залога, Коломойский должен будет соблюдать ряд обязанностей, а именно: прибывать на вызов детектива, прокурора, следственного судьи и суда при первом вызове, не отлучаться от места жительства без разрешения детектива, прокурора или следственного судьи, сообщать об изменении места жительства.

Также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу или другой документ, разрешающий выезд за пределы Украины.

Кроме того, суд обязал руководителя изолятора временного содержания СБУ обеспечить соблюдение прав Коломойского путем неотложного обеспечения проведения полного медицинского обследования, обеспечить оказание надлежащей медицинской помощи и лечения в соответствии с врачебным заключением.

При этом, суд оставил без удовлетворения пять ходатайств о личном взятии Коломойского на поруки.

Позиция обвинения

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, представляющий сторону обвинения во время судебного заседания отметил, что продолжают существовать установленные риски при применении меры пресечения.

По его словам, речь идет о риске сокрытия от органов досудебного расследования и суда, риске уничтожения, хранения или искажения документов и риске незаконного воздействия на свидетеля и другого подозреваемого в уголовном производстве.

Позиция стороны защиты

В то же время, сторона защиты, и в частности адвокат Олег Пушкарь подчеркнул, что риски, озвученные стороной обвинения, не доказаны. В связи с этим, защитники не усматривали никаких оснований продлевать сроки содержания под стражей Коломойского.

Как сказал Пушкарь, нет критерия обоснованности подозрения, нет никаких следственных действий, которые бы доказали, что со 2 сентября существуют какие-то новые риски или доказательства причастности Коломойского к инкриминируемым уголовным нарушениям.

Адвокат Александр Лысак отметил, что в рамках уголовного производства каких-либо доказательств в подтверждение обоснованности подозрения в материалах дела нет.

Лысак пояснил, что цель применения меры пресечения - это выполнение процессуальных обязанностей и предотвращение риска. Он также прокомментировал утверждение прокурора, что существует риск того, что Коломойский может скрываться.

"Игорь Валерьевич с 2019 года находится в Украине. Зная, что проводится расследование по "Привату" - мы всегда появлялись для допросов. Предоставляем исчерпывающие показания и никаких препятствий для этого нет", - сказал Лысак.

Адвокат напомнил, что из Украины просто так уехать никто не может, потому что действует военное положение.

Лысак заявил о заинтересованности Коломойского и стороны защиты, чтобы следствие работало. Он добавил, что не было никакого влияния и давления на свидетелей.

Как сказал адвокат, некорректно считать, что Коломойский может влиять на государственное учреждение "Приватбанк", которое может не предоставить документы по финансовым операциям. Ранее не было установлено отсутствие каких-то документов.

Адвокат Александр Лысак также добавил, что апелляционная жалоба на это решение суда будет подана в понедельник, 30 октября.

Лисак отметил, что пока сторона защиты будет готовить апелляцию, сторона обвинения – ходатайство о продлении сроков досудебного расследования. "Мы сейчас с коллегой рассуждаем, какой срок они определят – полгода, 8 или 10 месяцев. После этого они снова будут обращаться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Это хронология, которая предусматривается в этом производстве в ближайший месяц, в ноябре", – сказал Лысак.

Он убежден, что дело будет расследоваться более 12 месяцев. "То, что услышали и увидели, от себя скажу так: это дело будет расследоваться больше 12 месяцев. А предельный срок - 12 месяцев. Сомнения никакого нет. Единственная цель - зачем человека держать под стражей?", - сказал Лысак.

Адвокат Олег Пушкар отметил, что материалы дела никоим образом не меняются, ни одно новое доказательство или следственное действие не приобщено. "А не приобщено почему? Потому что их не существует. Никаких новых доказательств относительно причастности Коломойского в совершении инкриминируемых правонарушений не существует", - подчеркнул Пушкарь.

"Очень скоро это все начнет откручиваться в другую сторону. Поэтому, когда Национальный банк Украины подтвердит, когда "Приватбанк" подтвердит, что нет недостатка на 6 млрд гривень... Когда предоставят соответствующую информацию, прокурору будет очень трудно объяснить тот факт, откуда взялись несуществующие типа невнесенные наличные", - сказал адвокат.

Лысак также сообщил, что в части решения суда о медицинском обследовании Коломойского защита будет обращаться за разъяснением.

Адвокат Олег Пушкарь добавил, что сторона защиты продолжит обращаться с ходатайствами с целью обеспечения надлежащего и максимального комплексного обследования Коломойского.

Дело Коломойского - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале сентября СБУ сообщила Игорю Коломойскому о подозрении по двум статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн. Впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиардов гривень.

Бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня. 24 октября отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

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