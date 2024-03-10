Отсутствие женской формы - не самая большая из проблем женщин-военнослужащих.

Несмотря на очевидный прогресс с привлечением женщин к службе в Вооруженных силах Украины, часто им приходится преодолевать не только привычные трудности военной службы и войны, но и пренебрежительное, порой агрессивное отношение со стороны военнослужащих-мужчин. Об этом пишет The New York Times.

Сейчас в Вооруженных силах Украины насчитывается около 65 тысяч женщин, что на 30% больше, чем до войны. По данным Министерства обороны, примерно 45 тысяч являются военнослужащими, а остальные занимают гражданские должности. На боевых позициях - чуть больше 4 тысяч.

"Прием на военную службу еще тысяч женщин-военнослужащих воспринимается как позитивный шаг. (...) Негативная сторона заключается в том, что военные не смогли достаточно быстро адаптироваться, чтобы принять их", - пишет NYT.

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Одной из главных является проблема отсутствия женской формы и обуви в армии, не говоря уже о средствах женской гигиены. Частично проблему решают волонтеры, частично - сами военнослужащие. Однако куда серьезнее проблема гендерной дискриминации.

Как говорят сами женщины-военнослужащие, большинство побратимов и командиров действительно относятся к ним, как к полноценным бойцам, но случаются и неприятные ситуации. Больше всего проблем - с командирами старшего возраста, именно такие часто пренебрежительно смотрят на женщин в армии, особенно на боевых позициях. В некоторых случаях женщины решают присоединиться к вновь созданным бригадам с младшими командирами, которые не имеют таких предубеждений.

"Я не хотела присоединяться к бригаде, которая была создана много лет назад, потому что я знала, что они не будут слушать меня как молодого офицера и как женщину", - сказала командир артиллеристов с позывным "Тесла".

Также NYT приводит случай, когда командир бригады откровенно унижал женщину-командира артиллерийской батареи. "Ты приползешь ко мне на коленях, умоляя отпустить, когда поймешь, что работа слишком сложная, а я не позволю тебе оставить должность", - рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Отдельной проблемой являются сексуальные домогательства. На такой случай в Минобороны создали специальную горячую линию.

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