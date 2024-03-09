Кирилл Сазонов отметил, что для украинцев мобилизация - это неизвестность.

Рекрутинг не закроет все потребности Сил обороны. Человек, которого мобилизуют, должен иметь возможность выбрать бригаду и, по возможности, должность.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что когда человека мобилизуют, то он не знает, что его ждет, куда отправят, а это плохо влияет на мотивацию бойцов.

"Мы понимаем, что рекрутингом не закроем все потребности, но желающие смогут выбрать конкретную бригаду, должность, в которой сейчас есть необходимость и в которой человек сможет быть полезным", – заявил эксперт в комментарии 24 Каналу.

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При этом он отметил, что эта инициатива поможет тем, кто хочет защищать страну, ведь позитивный опыт уже имеют 3 ОШБр, 5 ОШБр, подразделение "Кракен".

По его словам, мобилизационный возраст действительно нужно снижать с 27 до 25 лет, ведь добровольцы, которым 20-22 года – прекрасно воюют, потому что у них лучше состояние здоровья, чем у старших побратимов.

"Мобилизировать бедных, а оставлять богатых – это очень плохая идея. С ней нужно что-то делать. Поэтому говорить с народными депутатами есть о чем", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что если РФ победит, то все, кто уклоняется о мобилизации, будут призваны в российскую армию.

"Никто уже не будет спрашивать – законная повестка или незаконная. Россия не остановится. Недостаточно будет отдать Донбасс. Они пойдут туда, куда мы их пустим. Мы боремся за жизнь", – подытожил Сазонов.

Законопроект о мобилизации - последние новости

Член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что рассмотрено 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации. По его словам, уже в течение одной-двух недель Рада получит сравнительную таблицу

9 марта заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что окончательной позиции еще нет, потому что "предложения конкретного, уже финального, от Министерства обороны и Министерства здравоохранения мы пока не видели"

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