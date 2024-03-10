Военные признали, что фактически строительство началось только в декабре - когда россияне уже два месяца ожесточенно штурмовали Авдеевку.

Украина начала строить оборонительные укрепления в декабре, а до того инженерно-саперные подразделения были задействованы на преодолении российских укреплений. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в комментарии "Еспресо".

По его словам, сейчас украинские военные специалисты задействованы на возведении опорных пунктов, траншей, обустройстве огневых позиций, строительстве бронекапсул, бетонных бункеров. Эти и другие фортификационные укрепления вместе с минными полями будут составлять единый оборонительный комплекс, который должен остановить наступление врага.

"Этот процесс продолжается еще с декабря прошлого года. И на вопрос, почему он не происходил раньше по линии фронта, ближе к линии боевого соприкосновения, ответ прост: потому, что в прошлом году Украина вела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений", - пояснил Лиховой.

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По его словам, некоторые оборонительные комплексы уже построены - там уже живут и несут дежурство пехотные подразделения. Спикер подчеркнул, что системы оборонительных сооружений строятся с учетом замечаний от представителей пехотных и механизированных бригад.

"Надо понимать также, что это вторая и третья линии обороны, которые строятся механизировано, с применением техники, потому что такие работы возможны не менее чем в 5 км от линии боевого соприкосновения. Ведь в тех условиях, в которых сейчас активно применяется не только артиллерия и авиация, но и FPV-дроны, строители очень рискуют и находятся под ударом", - рассказал военный.

Он отметил, что, кроме Запорожской области, строить укрепления начала более тыловая Днепропетровщина - там тоже появились свои "зубы дракона", оборудуются траншеи и другие средства фортификации.

Проблема с украинскими фортификациями на фронте

Как писал УНИАН, во время отступления из Авдеевки выяснилось, что для украинских защитников плохо подготовили новую линию обороны. Фортификационные укрепления, на которые должны были выйти бойцы, были фрагментарными и достаточно примитивными.

Поэтому военным инженерам на этом направлении пришлось спешно создавать укрепления фактически голыми руками - без инженерной техники, ведь линия фронта уже была слишком близко.

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