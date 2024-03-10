По уровню технического обеспечения российская пехота во многом опережает украинскую, говорит защитник.

Уровень обеспечения и подготовки российских солдат значительно улучшился по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боец ВСУ Егор Олейник.

"В начале войны были действительно какие-то дурачки. Но сейчас там обученные военные. Мы штурмуем их позиции и если у нас обычные АК-47, то у них уже модернизированные АК-12. У каждого прицелы, тепловизоры, штурмовые рюкзаки, модернизированные каски, по 20-30 магазинов, на каждом пулемете даже тепловизор. У нас нет на пулеметах тепловизора и прицелов на каждом автомате, а у них все это есть", - рассказывает защитник.

Егор также вспоминает свой опыт общения с пленными оккупантами.

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"Одному было 19 лет, механик-водитель из Бурятии, а второй - 26-летний наводчик на БМП-3 из самой Москвы. Когда мы у них спрашивали, зачем они пошли воевать, то в основном отмалчивались, но было такое что "ну мы же за Россию..." Мы отвечали: вы же на территории Украины, при чем здесь "мы за Россию" - "Да у меня же командир, у меня семья". При том, что они были не мобилизованы, а сами пошли", - рассказывает защитник.

Обеспечение российской армии

Как писал УНИАН, в самом начале полномасштабной войны в плен ВСУ попал солдат оккупационной армии, уроженец оккупированной Горловки Андрей Рязанцев. Из-за малого роста и нелепого вида в военной форме он стал интернет-мемом, известным как "Чмоня". На допросе он рассказал, что оккупантов бросили на войну "голыми и босыми".

Несмотря на определенный прогресс, проблемы с обеспечением оккупационной армии всем необходимым остаются, а по некоторым направлениям - только ухудшаются. Недавно мы рассказывали, что оккупанты все больше полагаются на 70-летние танки, изготовленные во времена Сталина и Хрущева.

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