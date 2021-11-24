Следующее заседание ТКГ запланировано на 8 декабря.

Украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обвиняет Российскую Федерацию в препятствовании осуществлению выплат жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пенсий и соцвыплат.

Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook по итогам консультаций ТКГ в режиме видеоконференции.

"Российская сторона продолжает линию на ограничение пересечения гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях, несмотря на многочисленные призывы Украинской стороны разрешить гражданам, проживающим на оккупированных территориях, получить помощь со стороны Украины (пенсии и соцвыплаты)", - говорится в сообщении.

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При этом сказано, что участники переговоров в социально-экономической подгруппе "продолжают поиск юридических и технологических решений для выплат пенсий маломобильным категориям пенсионеров".

"Украинская сторона еще раз подтвердила, что срок действия пенсионных карт Ощдабанк для выплат пенсий жителям ВОТ ДЛО продлен до 01.04.21", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее заседание ТКГ запланировано на 8 декабря.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита Нормандского формата 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала заменить в гуманитарной подгруппе нардепа Галину Третьякову на кума Путина Виктора Медведчука.

Автор: Виталий Саенко