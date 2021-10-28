Гармаш заверил, что Украина не будет идти на поводу у России, и заменять в гуманитарной подгруппе нардепа Галину Третьякову на Виктора Медведчука никто не собирается.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала заменить в гуманитарной подгруппе нардепа Галину Третьякову на кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Теперь об обмене. Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Хотят иметь дело только с кумом Путина. Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука", - сообщил он.

Гармаш заверил, что Украина не будет идти на поводу у России, и заменять Третьякову на Медведчука никто не собирается.

"Украина в лице кума Путина - это интересный образ… Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах", - написал Гармаш.

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Дело Медведчука: что известно

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

По этому делу Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится за пределами Украины.

Автор: Денис Прядко