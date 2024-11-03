Для этого будут созданы специализированные учебные программы и обеспечены комфортные условия труда.

Минобороны расширяет возможности трудоустройства в сфере разминирования территорий, в частности для ветеранов и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности Олег Шуварский. Он отметил, что для этого будут созданы специализированные учебные программы и обеспечены комфортные условия труда для всех категорий работников.

"Первые успешные результаты уже есть - четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, трудоустроились в международной организации The HALO Trust. Там они занимаются анализом спутниковых снимков и данных с БПЛА для выявления заминированных территорий", - говорится в сообщении Минобороны в Телеграме.

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Разминирование украинских территорий

В разминировании украинских территорий будет помогать искусственный интеллект. Об этом договорилось Министерство экономики с компанией Palantir. При поддержке ее специалистов и технологий Украина надеется оцифровать и автоматизировать операции гуманитарного разминирования.

А весной стало известно, что Украина стремится привлечь больше женщин к противоминной деятельности, поскольку это будет способствовать повышению оперативности и эффективности этого процесса.

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