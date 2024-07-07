В 2022 году Камбоджа, чьи саперы являются одними из самых опытных в мире, начала подготовку саперов из Украины.

Япония и Камбоджа создали проект по обмену знаниями и технологиями по разминированию со странами мира, в том числе с Украиной. Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время визита в Камбоджийский центр противоминной деятельности.

Как пишет Associated Press, этот центр был создан в 1990-х годах в конце десятилетий гражданской войны в Камбодже. Он занимается обезвреживанием от 4 до 6 миллионов наземных мин и других невзорвавшихся боеприпасов, которые остались разбросанными по всей стране.

"Камбоджа, которая неуклонно продвигается вперед в разминировании в своей стране, сейчас является лидером в противоминной деятельности во всем мире", – подчеркнула Йоко Камикава, отметив, что Япония последовательно сотрудничает с этой страной в разминировании еще со времен гражданской войны. Видео дня

Камбоджийские саперы являются одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч из них были отправлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке. В 2022 году Камбоджа начала подготовку саперов из Украины, которая также страдает от высокой плотности мин и других невзорвавшихся боеприпасов на ее территории.

"В рамках конкретного сотрудничества в рамках Японско-камбоджийской инициативы по противоминной деятельности Япония предоставит полномасштабную помощь в гуманитарном разминировании в Украине. На следующей неделе мы предоставим Украине большую машину для разминирования, а в следующем месяце, здесь, в Камбодже, мы проведем обучение украинского персонала, как работать с этой машиной", – пояснила министр.

Камбоджа начала подготовку украинских саперов в Польше и в Камбодже после того, как бывший премьер-министр Хун Сен – что довольно необычно для страны, которая обычно поддерживает Россию и Китай, – осудил вторжение Москвы в Украину, заявив, что "Камбоджа всегда выступает против любой страны, которая вторгается в другую страну". Камбоджа была одной из почти 100 стран-членов ООН, которые стали соавторами резолюции, осуждающей российское вторжение.

Минная опасность в Украине

В ноябре 2023 года издание TIME подсчитало, что на разминирование Украины понадобится 757 лет. В материале отмечалось, что после российского вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию.

В апреле 2024 года Кабинет министров разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты, чтобы увеличить количество операторов противоминной деятельности. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что таким образом формируется рыночная среда в сфере гуманитарного разминирования.

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