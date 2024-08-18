Спасатели рассказали, что жители Черниговской области используют на огороде таблички с надписью "Опасно, мины!".

Продолжается война в Украине, и на Черниговщине местные жители подвязывают овощи на огороде табличками, указывающими об опасности от мин.

Соответствующее видео обнародовала ГСЧС Украины на своей странице в сети "Фейсбук". На видео - земельный участок, засаженный овощами, некоторые из которых подвязаны табличками с надписями "Опасно, мины!".

"Заминированные помидоры": на Черниговщине местные подвязывают рассаду табличками "Опасно, мины!", - говорится в заметке ГСЧС. А еще отмечается, что саперы в шоке и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности.

В соцсетях обсуждают это видео. В частности, одни пользователи шутят, что это надежное средство от краж, другие отмечают, что собственно таблички украдены с минных полей, и люди напрасно подвергали себя опасности.

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Боевые действия на территории Черниговской области продолжались в течение месяца. Однако разминирование региона еще продолжается, чуть ли не ежедневно саперы ГУ ГСЧС в области обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Также в области действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности.

Ранее стало известно, что в Черниговской области, на границе с Беларусью, задержан администратор "Телеграмм-канала", который пытался организовать "схему для уклонистов".

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