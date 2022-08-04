Украинская правоохранительная система готова расследовать любые преступления, в том числе совершенные украинскими военными, но только при наличии фактов.

В Минобороны прокомментировали заявление международной правозащитной организации Amnesty International о том, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, нарушая законы войны и подвергая опасности жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к действиям как агрессора, так и наших военных, которые ведут оборонительные меры. В 2014 году Украина сама обратилась в Международный уголовный суд и позволила расследовать преступления против человечности и военные преступления, в отличие от России.

"Хочу напомнить, что украинская правоохранительная система и суды расследовали и выносили приговор тем военным, которые совершали преступления в зоне боевых действий. У нас много таких примеров. Если есть факты, мы готовы к расследованию, но только в рамках контекста, а не по голым обвинениям. Но пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", - подчеркнула она.

Она подчеркнула, что наши военные укрепляют и обороняют города и села от захватчика. Происходит размещение ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами. Власти регулярно проводят эвакуацию, однако не все жители соглашаются на это.

Как сообщал УНИАН, по мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

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