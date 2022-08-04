Дмитрий Лубинец подчеркнул, что под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, что дает большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Я, как и миллионы украинцев, сегодня возмущен заявлением, обнародованном на странице Amnesty International, в которой украинские Вооруженные силы обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии грозит населению нашего государства", - написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации, и "прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков".

"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, который дает большее преимущество действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, нежели понимает контекст событий в Украине - стране, которая ведет оборонительную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет", - отметил Лубинец.

Он напомнил, что самые массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в местах, которые находились и находятся под контролем российских военных - это Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон и другие.

"Именно защита населенных пунктов от оккупации российскими войсками дает возможность осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений", - отметил Уполномоченный.

Кроме того, он отметил, что urban warfare - война в условиях города - не является запрещенной международным правом и не является нарушением только по факту.

"Мы подписали Декларацию о безопасности школ именно потому, что вместе с цивилизованным миром придерживаемся стандартов. Вооруженные силы Украины принимают максимум возможных мер для защиты гражданского населения", - добавил Лубинец.

Он также отметил, что правительство в местах активных боевых действий остановило учебный процесс, проводило и проводит эвакуацию, оказывает поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и тем гражданам, которые оказались за пределами Украины, спасая свою жизнь. Сейчас в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация. Гражданский Кодекс о защите населения предусматривает такие меры, пояснил омбудсмен.

"Предоставляя рекомендации, Amnesty International будто находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости. Мы держим оборону от нападения страны, которая нарушает все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную правозащитную организацию Amnesty International не создавать фальшивую реальность, а говорить правду о преступлениях оккупационной армии Российской Федерации в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.