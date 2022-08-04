По словам министра, любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться России – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали.

Министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление международной правозащитной организации Amnesty International, отметил, что Украина не позволит порочить свою армию и защитников.

Свое мнение по этому поводу он выразил в Facebook.

"Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и почему миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины", – подчеркнул он.

По словам министра, это доказывают факты "просто зверского" обращения российских оккупантов.

"Россияне уже применили против мирного населения все виды оружия, кроме ядерного, россияне совершают массовые убийства военнопленных, россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое, россияне совершают преступление геноцида против украинского народа", – отметил Резников.

По его мнению, любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться преступлениям России и геноциду, защищать свои дома и жизнь – "это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали".

Глава Минобороны также добавил, что любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, "как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".

"Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную правозащитную организацию Amnesty International не создавать фальшивую реальность, а говорить правду о преступлениях оккупационной армии Российской Федерации в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

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