Соединенные Штаты демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, отметили в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки снова отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В этот раз пробный пуск ракеты не состоится из-за военной активности Китая на фоне ситуации, которая развернулась вокруг Тайваня.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает The Wall Street Journal.

Так, администрация президента США Джо Байдена отложила плановый испытательный пуск баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который начал "демонстрировать военную силу" возле Тайваня. В Белом доме рассказали, что ВВС США хотели проводить испытания уже на этой неделе, но теперь они не состоятся в ближайшее время.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил изданию, что министр обороны Ллойд Остин отдал приказ о расширении военно-морского присутствия, но после этого сказал отложить ракетные испытания, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем.

"Пока Китай проводит дестабилизирующие военные учения вокруг Тайваня, Соединенные Штаты вместо этого демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, снижая риск просчета", — заявил Кирби.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III

МБР Minuteman III, способная нести ядерный заряд, является ключевой частью стратегического арсенала Вооруженных сил США, имеет дальность полета более 9660 км и может лететь со скоростью примерно 24 тыс. км/ч. Ракеты подобного рода рассредоточены в укрепленных подземных шахтах.

Ситуация на Тайване: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси все-таки приземлилась в Тайбэе и стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет. После этого стало известно, что в ближайшие дни Китай проведет масштабные военные учения вокруг Тайваня.