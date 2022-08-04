Днем Amnesty International выпустила доклад о размещении огневых позиций ВСУ непосредственно вблизи жилых кварталов.

Генсек Amnesty International Агнесс Калламар отреагировала на критику опубликованного ранее доклада, в котором правозащитники обвиняли ВСУ в якобы размещении позиций в школах и больницах.

Об этом говорится в ее Twitter.

Днем Amnesty International выпустила доклад о размещении огневых позиций ВСУ непосредственно вблизи жилых кварталов.

Правозащитники ссылались на неназванных жителей Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, якобы пострадавших от российских ударов в результате соседствования украинских военных.

Примечательно, сами авторы материала называют войну "конфликтом", о российских атаках упоминается косвенно.

В тексте Amnesty International также советует военным размещаться в полях, а не возле домов гражданских для отражения вражеских атак.

Заявление было остро принято украинским обществом. В ОП, например, увидели в отчете информационную атаку России с целью сорвать Украине поставки вооружения.

В Минобороны правозащитникам напомнили, что Украина ведет оборонную войну и занимается укреплением городов в случае наступления войск врага.

В свою очередь, Калламар посчитала, что за волной критики публикации стоят российские и украинские боты, желающие войны.

"Украинские и российские боты и тролли в соцсетях. Сегодня все они атакуют расследования. Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов", - написала она.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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