По словам Арестовича, такими оценками организация пытается "кормить людоеда детьми", лишь бы тот не сильно обижался.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал скандальный отчет Amnesty International, в котором Украину обвинили в размещении военных баз в больницах и школах. Он посоветовал свернуть такой отчет "в трубочку".

Своей реакцией на заявление правозащитной организации Арестович поделился во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

По словам советника главы ОП, спецслужбы РФ могут руководить поведением некоторых международных организаций. В результате такого "руководства" получаются отчеты и скандальные заявления, которые страна-агрессор может использовать для своей пропаганды. Эти отчеты на самом деле очень важны, отметил Арестович, потому что они влияют на международную архитектуру безопасности.

Говоря о скандальном заявлении организации Amnesty International, советник главы ОП посоветовал не верить подобным заявлениям. Более того, Арестович даже рассказал, что именно стоит сделать с отчетом о том, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, нарушая законы войны и подвергая опасности жизни людей.

"Эти оценки можете свернуть в трубочку. Это люди, которые предлагают кормить людоеда детьми, чтобы людоед не сильно обиделся. Идите на ..., простыми словами я могу сказать", - заявил советник главы ОП.

Скандальный отчет Amnesty International: что известно

4 августа 2022 года стало известно о том, что Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Amnesty International. Он сообщил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

В Минобороны также ответили на доклад Amnesty International о базах ВСУ в больницах и школах. Маляр отметил, что "пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома".

Резников не менее жестко отреагировал на скандальное заявление Amnesty International. После этого генсек Amnesty International обвинила "украинских ботов" в хейте скандального отчета о ВСУ. А президент Зеленский отметил, что каждый, кто амнистирует РФ, не может не осознавать, что этим помогает террористам.