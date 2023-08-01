Собранные материалы в отношении этого лица переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения.

Полиция установила личность, которая сняла и опубликовала видео попадания российской ракеты в Кривом Роге.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Полицейские установили личность, которая вчера снимала прилет российской ракеты в Кривом Роге", - отметил глава МВД.

Видео дня

Как уточнил министр, "практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграм-каналах".

"Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения", - сообщил Клименко.

Глава МВД поблагодарил специалистов уголовного анализа и полиции Днепропетровщины за результативную работу.

Удар по Кривому Рогу 31 июля 2023 года - что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, российские захватчики попали по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами "Искандер". Обстрел велся с территории временно оккупированного Крыма - из района города Джанкой.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

Всего в результате российского обстрела пострадали 75 человек: 6 человек погибли и 69 получили ранения.

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