Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

В Кривом Роге российские войска попали в многоэтажку: один человек погиб, десять человек получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция", - написал он.

По его словам, вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

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"Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди. Спасательные работы продолжаются", - добавил Клименко.

Глава Днепровской ОГА Сергей Лисак подтвердил информацию о пострадавших.

"Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут быть люди. Все на местах. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал он.

Удар РФ по Кривому Рогу - детали

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Днепру увеличилась до 10 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, еще одним пострадавшим оказался парень 14 лет.

"У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной", - сообщил детали глава ОВА и добавил, что подросток также будет лечиться дома.

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