В Киеве стартовал фестиваль гигантских китайских фонарей (фото, видео)
12:17, 15 февраля 2019Фотоотчеты
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На фестивале использовали 15 тысяч лампочек и более двух километров шелка.
В Киеве стартовал Фестиваль гигантских китайских фонарей, где представили около 30 инсталляций.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая. Во время монтажа использовали 15 тысяч лампочек и более чем 2 километра шелка, установка длилась почти две недели.
Выставка из Поднебесной объехала уже 40 стран мира и наконец добралась к Украине.
В Киеве стартовал фестиваль гигантских китайских фонарей
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