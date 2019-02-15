В Киеве стартовал фестиваль гигантских китайских фонарей (фото, видео)

На фестивале использовали 15 тысяч лампочек и более двух километров шелка.

В Киеве стартовал Фестиваль гигантских китайских фонарей, где представили около 30 инсталляций.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Над инсталляциями работала специально приглашенная команда специалистов из Китая. Во время монтажа использовали 15 тысяч лампочек и более чем 2 километра шелка, установка длилась почти две недели.

Выставка из Поднебесной объехала уже 40 стран мира и наконец добралась к Украине.