Всего в результате российского обстрела пострадало 75 человек.

Поисково-спасательную операцию в Кривом Роге завершили. Россияне два раза били по городу ракетами.

"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела пострадали 75 человек: 6 погибли и 69 ранены", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Как подчеркнул министр, спасены три человека, среди которых 10-летний ребенок.

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Также в полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. Психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 горожанам.

Клименко поблагодарил всех, кто прилагал невероятные усилия, чтобы спасти людей.

"Россия - страна террористов и убийц. Это - аксиома", - заявил глава МВД.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, после завершения поисково-спасательной операции в Кривом Роге свою работу начали коммунальщики.

Позже он добавил, что всего на атакованных территориях работало более 350 человек, которые устраняли последствия преступлений россиян и поддерживали тех, кто в этом нуждался.

Вокруг эпицентров не обошлось без разрушений. Изуродованы админздание, пять жилых высоток и 12 автомобилей. Уже вывезено 317 тонн строительного мусора.

Удар по Кривому Рогу 31 июля 2023 года - что известно

В понедельник, 31 июля, российские захватчики попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

Мэр Александр Вилкул заявил, что завтра, 1 августа, в городе - день траура.

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