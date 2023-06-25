Оккупанты оказывают помощь только тем пострадавшим на подтопленных территориях, у кого есть российский паспорт.

Российские оккупанты прибегли к циничному шантажу для усиления паспортизации на захваченных территориях Херсонской области. Враг использует затруднительное положение жителей подтопленных населенных пунктов.

"Представители оккупационной администрации выдают так называемые "жилищные сертификаты" и осуществляют социальные выплаты на приобретение жилого имущества только тем пострадавшим жителям оккупированной территории, которые оформили "российское гражданство", – говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Отмечается, что у других требуют написать заявление "на получение вражеской макулатуры" и только тогда обещают рассмотреть вопрос о предоставлении помощи.

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"Имеем очередное доказательство циничности врага, который проводит политику уничтожения украинцев на ВОТ (временно оккупированных территориях – ред.)", – отметили в Центре нацсопротивления.

Паспортизация на оккупированных территориях

Российские захватчики проваливают планы по принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях. Мэр Мелитополя Иван Федоров предупредил, что россияне начали останавливать автомобили на блокпостах в Токмаке, после чего просят документы и рвут украинские паспорта.

В то же время в Запорожской области враг начал минировать землю местных жителей, которые не взяли паспорта страны-агрессора и выехали с оккупированной территории. Такие действия оккупантов уже заметили в Покровском Запорожской области.

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