В Мелитополе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация граждан Украины. Российские захватчики снова прибегают к угрозам.
"Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников о невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта", - сообщается в утренней сводке Генштаба.
В то же время в Херсонской области российские военные активно вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов. В частности, к Голой Пристани, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики. Их российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.
Мародерство российских оккупантов
Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные грабят подтопленные села, в которых начинает сходить вода после подрыва Каховской ГЭС.
Россияне закрыли въезд в эти села и города и активно разграбляют дома.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что во временно захваченной Голой Пристани оккупанты грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику. По его словам, из медучреждения вывозят все: мебель, оборудование и технику.
Под предлогом "эвакуации" из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, россияне вывезли все медицинское оборудование.
В Генштабе считают, что вывоз документации и награбленного имущества, вероятно, будет осуществляться морской путем из-за пробок на Крымском мосту.