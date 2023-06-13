Для вывоза награбленного они используют пустые грузовики, прибывающие под видом гуманитарной помощи.

В Мелитополе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация граждан Украины. Российские захватчики снова прибегают к угрозам.

"Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников о невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта", - сообщается в утренней сводке Генштаба.

В то же время в Херсонской области российские военные активно вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов. В частности, к Голой Пристани, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики. Их российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

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Мародерство российских оккупантов

Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные грабят подтопленные села, в которых начинает сходить вода после подрыва Каховской ГЭС.

Россияне закрыли въезд в эти села и города и активно разграбляют дома.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что во временно захваченной Голой Пристани оккупанты грабят больницу, вывозя из нее всю мебель и технику. По его словам, из медучреждения вывозят все: мебель, оборудование и технику.

Под предлогом "эвакуации" из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, россияне вывезли все медицинское оборудование.

В Генштабе считают, что вывоз документации и награбленного имущества, вероятно, будет осуществляться морской путем из-за пробок на Крымском мосту.

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