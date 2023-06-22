На блок-постах временно оккупированного Токмака оккупанты останавливают людей, требуют документы и рвут их.

Планы оккупантов по принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях проваливаются, поэтому их агрессия растет. Об этом сообщил мэр Мелитополя Михаил Федоров в Телеграмм.

"Внимание, повышенный уровень озверелости оккупантов! На блок-постах временно оккупированного Токмака рашисты останавливают людей, требуют документы и рвут украинские паспорта", - предупреждает Федоров.

Федоров отмечает, что сопротивление людей в оккупации настолько мощное, а попытки врага насадить "русский мир" настолько неудачны, что враг опускается до самых примитивных методов воздействия.

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В то же время мэр Мелитополя заявил, что оккупанты "могут уничтожить документы, однако точно не уничтожат наше украинское сознание".

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Оккупанты изо всех сил пытаются провести принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, не чураясь при этом никаких методов.

В частности, сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожской области жителей угрожают отключить от электроснабжения при отсутствии российских документов. А в населенном пункте Каменка оккупанты решили закрыть медучреждение из-за отказа сотрудников брать паспорта РФ.

Также оккупанты шантажируют и детей. В частности, в Мелитополе родителям выпускников угрожают не выдать аттестаты об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

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