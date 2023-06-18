В то же время, земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов оккупанты не трогают.

На захваченной части Запорожской области российские захватчики минируют землю местных, которые не взяли паспорта страны-агрессора и выехали с оккупированной территории.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в частности такие действия россиян зафиксированы в Покровском Запорожской области.

"Инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию", - рассказали в Генштабе.

В то же время, земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов оккупанты не трогают.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, Мелитополь и регион остаются важным логистическим центром для оккупантов на Запорожье.

Захватчики продолжают перебрасывать силы через город, а населенные пункты поблизости используют как военные базы.

В частности, местные фиксируют передвижение военной техники и личного состава оккупантов через Мелитополь с Херсонщины на Запорожское направление, в Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов, а в Токмаке личного состава армии РФ больше чем местных жителей.

В то же время, по словам Федорова, силы сопротивления значительно "портят" логистику захватчиков, нанося удары по путям их передвижения, движения колонн техники и железной дороги.

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