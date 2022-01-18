Землю он получил в наследство.

Одесский активист Демьян Ганул предложил НАТО 5,3 га принадлежащей ему земли в Кировоградской области под размещение военной базы Альянса.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 га земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеуказанную участок блока НАТО в бесплатное пожизненное пользование", - написал активист.

Он отмечает, что земля вполне подходит для размещения военной базы Североатлантического альянса.

По словам Ганула, соответствующее заявление он направил на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародовав фотокопию обращения. Из него следует, что указанная земля, которую он предлагает под дислокацию военной базы, находится в Кировоградской области.

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После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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