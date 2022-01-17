Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что РФ никому не грозит военной операцией, но "будет вынуждена принять контрмеры".

Россия считает необходимым оставить свои войска у границы Украины, так как больше не может мириться с "вторжением" НАТО в страну.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, передает ria.ru.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного, – заявил он. – И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности".

По словам Пескова, такое развитие событий подвело отношения Москвы и Альянса к "красной черте", и Россия "не может больше терпеть".

Он добавил, что РФ никому не грозит военной операцией, но "будет вынуждена принять контрмеры" в случае дальнейшего расширения НАТО.

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В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Позднее генсек НАТО Йенса Столтенберга заявил, что Североатлантический альянс уже принял решение о членстве Украины и Грузии, и Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

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