По данным западной разведки, вероятное нападение на Украину Россия планирует осуществить в январе-феврале.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе провел с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями разведки непубличную встречу на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье.

Об этом СNN узнал от информированных источников.

Бернс "проконсультировал коллег из разведки в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину".

"Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь в Киеве, Бернс также имел возможность обсудить текущую ситуацию с самим Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", - поделился собеседник.

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Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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