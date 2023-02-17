Члены семьи, в которой есть погибший защитник, не могут быть мобилизованы, подчеркнул он.

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабной войны с Россией, поэтому сейчас массово вручают повестки военнообязанным украинцам. Юрист Ростислав Кравец рассказал, какое количество людей из одной семьи могут призвать.

В комментарии Pro Гроші он объяснил, что теоретически в одной семье мобилизации подлежат все члены в возрасте от 18 до 60 лет. Но все же здесь есть определенные уточнения.

По словам Кравца, на практике ему не случалось таких случаев, когда были призваны все члены семьи, но на уровне закона это возможно. И все же есть нюанс: в случае мобилизации запрет на призыв будет касаться близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести.

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Юрист заявил, что не подлежат воинской службе муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка и бабушка, брат и сестра человека, который воевал против России, но пропал без вести или погиб во время военного положения.

И есть еще одно исключение, продолжил Кравец: если в семье есть несовершеннолетний ребенок или дети, а кто-то - муж или жена находятся на службе, то второй из пары не может быть мобилизован из-за ухода за ребенком.

Какие бывают повестки в Украине

Повестка для уточнения учетных данных

Повестка для прохождения медкомиссии

Повестка-призыв в ВСУ

Мобилизационное распоряжение

Повестки в Украине могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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