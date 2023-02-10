Военнообязанные должны информировать центры комплектования о рождении детей, смене места жительства и адреса.

В Украине продолжается мобилизация, все чаще в интернете можно увидеть кадры, как военнообязанным украинцам выдают повестки в людных местах.

Оживление с раздачей повесток связано с формированием резерва, необходимостью поставить на учет как можно больше мужчин или обновить данные о них, пояснил изданию Pereiaslav.City заместитель начальника первого отдела Бориспольского районного Территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки Александр Бузницкий.

Он подчеркнул, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в ТЦК для уточнения учетных данных. Но многие этого не делают, что затрудняет мобилизацию.

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Бузницкий отметил, что военнообязанные должны сообщать о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (пребывания), образования или места работы органам, где они состоят на учете.

Военком заявил, что если бы граждане соблюдали закон, то массовой раздачи повесток можно было бы избежать.

Мобилизация в Украине 2023

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Накануне Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

Кто имеет право вручать повестку:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Правила воинского учета в Украине 2023

В Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);

военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";

принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на воинский учет;

центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;

дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

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