Вениславский объяснил нюансы актуализации данных или получения военно-учетных документов.

Недавно Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации. Им предусмотрено обновление персональных данных военнообязанных для получения консульских услуг за рубежом.

Народный депутат, представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "OBOZ.UA" разъяснил этот момент. По его словам, после актуализации данных никаких обязанностей по возвращению граждан в Украину не предусмотрено.

"Во-первых, здесь надо успокоить всех граждан Украины, которые временно находятся или проживают в других странах. Никаких обязанностей, которые бы наступали для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлено, и механизмы такие в принципе очень сложно представить", – пояснил он.

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Он отметил важность того, чтобы граждане Украины, которые относятся к категории военнообязанных и проживают за рубежом, обновили свои персональные данные.

"Человек может проживать за границей, а ему присылают сообщения, повестки по адресам, которые зарегистрированы в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", – добавил Вениславский.

По его словам, если человек, находясь за границей, хочет получить военно-учетный документ дистанционно, "он может это сделать через электронный адрес, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг".

"Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Недавно советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксаны Григорьевой сказала, что стоит готовиться к возможной мобилизации женщин. Она также высказалась за военную подготовку как мужчин, так и женщин – по примеру Израиля. В Центре противодействия дезинформации СНБО же отметили, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.

Между тем заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк объявил, что начинается повторный медосмотр ограниченно годных. По его словам, этот процесс стартует с середины мая.

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