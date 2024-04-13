Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк четко сказал, когда все начнется.

В Украине повторный медосмотр ограниченно годных для военной службы начнется с середины мая.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей. Он прокомментировал подписанный президентом Украины закон № 10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен".

"Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными", - пояснил заместитель министра.

Относительно мобилизационных мероприятий Гаврилюк напомнил о принятом Верховной Радой во втором чтении законопроекте №10449 о мобилизации. Он отметил, что этот документ фиксирует четыре важные вещи:

обязанности граждан;

обязанности органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;

закрыта часть лазеек уклонения от мобилизации.

Также, как напомнил замминистра, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об увеличении штрафов за нарушение воинской обязанности и правил мобилизации.

Зеленский отменил статус "ограниченно годный" в Украине

Президент Владимир Зеленский в этом месяце подписал законопроект №10313, который предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Ранее Верховная Рада проголосовала этот законопроект, оставив только статусы "годный" или "непригодный" к военной службе.

Соответственно, с 4 мая текущего года все граждане Украины, которые ранее были признаны "ограниченно годными", обязаны пройти повторный медицинский осмотр для определения годности к службе. Закон устанавливает для этого 9-ти месячный срок.

Однако, Минобороны еще необходимо изменить подзаконные нормативно-правовые акты. В частности приказ №402, чтобы ВВК имели правовую основу действовать по нормам, которые утверждает новый закон.

Вас также могут заинтересовать новости: