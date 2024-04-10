Советник по гендерным вопросам отмечает, что обязанностью каждого украинца является защита своей страны.

Украина должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. Также страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин. Об этом в интервью The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева.

"Наша Конституция говорит, что обязанностью каждого украинца является защита своей страны, поэтому вполне правильно, что женщины также служат. Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает, что мы должны обучать мужчин и женщин быть готовыми к войне", – сказала советник.

Отмечается, что среди женщин, которые служат в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задачи, а остальные работают медиками, разведчиками и администраторами. Только в 2018 году женщинам разрешили занимать боевые должности.

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"Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще существует менталитет старой школы. Начиная со школьного возраста, в стране существует разделение между девочками и мальчиками: мальчиков обучают физическим упражнениям, а девочкам приходится заниматься вышиванием или домашним хозяйством. Это должно измениться. Как физически, так и психологически мы должны готовить девочек с детства к защите страны", – сказала Григорьева.

В то же время журналисты указывают, что Украина медленно внедряет гендерное равенство в вооруженных силах, а отсутствие женской формы пока является проблемой, с которой сталкиваются многие женщины-военнослужащие.

По данным правительства, сейчас в украинских вооруженных силах служат 65 000 женщин – это примерно на 40% больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России. Почти все они являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, хотя женщины, имеющие медицинское образование, теперь обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.

Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. В регулярных вооруженных силах США в последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в Великобритании – более 11%.

Дискуссии вокруг мобилизации женщин

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не подпишет закон в случае его принятия Верховной Радой, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

В то же время в обществе существуют разные точки зрения. Военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз заявила, что поддерживает мобилизацию женщин. Она считает, что в Украине должно быть создано женское боевое подразделение с жестким отбором.

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