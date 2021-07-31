Милованов не ответил, будет ли писать заявление в полицию на Данилюка.

Советник главы ОП Тимофей Милованов считает, что Алексей Данилюк ударил его на дне рождении якобы из-за мести в связи с отстранением его кандидатуры от конкурса на главу Бюро экономической безопасности.

Об этом Милованов написал в Facebook.

Милованов намекнул, что Данилюк пригласил его на праздник только потому, что он (Милованов) является председателем конкурсной комиссии по отбору.

"Кандидат говорит, что он – реформатор, что на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", – написал Милованов.

Читайте такжеВ Одессе вандал повредил баннер с гербом Украины: активисты установили его личность, объявив вознаграждениеВ свою очередь, Данилюк отказался развернуто прокомментировать перепалку, которая произошла вечером в пятницу во время празднования дня рождения.

"Я не буду давать никаких комментариев, слишком много внимания к этому человеку. Пусть он бегает и рассказывает, как он это видит, меня не интересует. Человек без репутации и совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", – сказал Данилюк в комментарии изданию Страна.

Сам Милованов не ответил, будет ли писать заявление в полицию на Данилюка.

Что произошло

Вечером 31 июля журналист УП сообщил о конфликте между Миловановым и Данилюком на дне рождении у последнего. Мужчины подрались прямо на глазах у гостей.

Милованов в результате удара получил повреждение левой брови.

29 июля конкурсная комиссия, председателем которой является Милованов, не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности – не подошел диплом Университета Индианы.

Автор: Яна Ставская