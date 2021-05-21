Журналист заявил, что для того, чтобы догнать его, Милованову следует купить гоночную машину.

Журналист Дмитрий Гордон и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов устроили перепалку в прямом эфире из-за шутливого высказывания последнего о том, что он "дебил".

Инцидент произошел в ток-шоу "Право на власть".

Гордон напомнил экс-министру, что спрашивал, в том числе о нем на пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

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"... Этого гения мысли, который сказал, что он о себе сказал, что он дебил. Я не знаю, каким Тимофей был министром - не исключено, что хорошим. Я просто процитировал, что сказал о себе министр", - заявил Гордон. После этого Милованов перебил журналиста и потребовал уточнить, о какой именно цитате идет речь.

"Вы сказали, что вы дебил", - повторил Гордон.

На что Милованов попросил привести его полную цитату. Впрочем, журналист сказал, что для этого ему надо поднять ее.

"Ну так нужно вначале поднять, а потом говорить. Вы сейчас привели пример одной из больших проблем, которые есть в Украине. Я не буду опускаться до вашего уровня, не буду с вами вопросы олигофрении обсуждать, но вы являетесь примером журналиста, который является "желтым". Ради хайпа создает внимание, которое уходит от важных вопросов. Вы не умеете анализировать. Вы умеете привлекать к себе внимание и злить людей", - заявил Милованов.

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В ответ Гордон посоветовал оппоненту "быть пастором". "Прекрасная проповедь. Я советую вам, Тимофей, быть пастором. В гримерке вы мне сказали, что вы меня догоните. Но для того, чтобы меня догнать вам нужно купить болид. Это первое. А второе - если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь".

В то же время Милованов отметил, что Гордон является журналистом и его работа - критиковать представителей власти. И в этом контексте призвал его фокусироваться "на существенных проблемах".

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Автор: Юрий Годован