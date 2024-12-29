Получение отсрочки от мобилизации - это право, а не обязанность.

Во время всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от призыва в связи с тем, что они ухаживают за лицом с инвалидностью. Кто именно имеет такое право, рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко изданию РБК-Украина.

Он отметил, что получение отсрочки от мобилизации - это именно право, а не обязанность. Кроме того, если лицо ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформило ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), оно может подлежать мобилизации, пояснил он.

Однако не всегда мужчины, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, могут получить такую отсрочку. Имеют на нее право те, у кого есть жена с инвалидностью, родители с инвалидностью или ребенок с инвалидностью.

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"То есть для отсрочки призыва надо содержать лицо с инвалидностью первой степени родства", - отметил юрист.

Содержание других родственников - родителей жены, бабушки, дедушки, брата, сестры - будет считаться основанием для отсрочки при условии наличия I или II группы инвалидности и только при необходимости в постоянном постороннем уходе.

Отсрочка от мобилизации: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине недавно появилась возможность дистанционного оформления отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+". По словам юриста Дианы Терновой, отсрочка от призыва по мобилизации может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинцам, которые имеют законные основания для отсрочки от мобилизации, все равно могут приходить повестки на почту, пока продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, пояснил адвокат Дмитрий Дончак. Но, по его словам, нет оснований беспокоиться по этому поводу, если есть законная отсрочка.

Чтобы проверить, подлежите ли вы мобилизации, можно с этим вопросом обратиться к вашему ТЦК. Также это можно узнать у своего работодателя. Третий способ - проверить информацию в приложении "Резерв+".

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