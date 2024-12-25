Сейчас через приложение "Резерв+" можно оформить отсрочку, но сделать это могут не все.

В Украине недавно появилась возможность дистанционного оформления отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист по военному праву ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

По ее словам, отсрочка от призыва по мобилизации может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто может оформить отсрочку через Резерв+

Юрист отметила, что сейчас эта функция доступна только для определенных категорий граждан:

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студентов,

лиц с инвалидностью,

родителей, имеющих трех или более детей.

Однако, по словам Терновой, даже эти категории граждан смогут оформить отсрочку только, если они находятся на учете и вся необходимая информация подтянулась в "Резерв+" и другие реестры.

К тому же есть еще один нюанс. Человек, который получил отсрочку через "Резерв+" не получит бумажной справки.

"Ведь такая справка выдается как результат решения комиссии (которая принимает решение о предоставлении отсрочки). А при оформлении отсрочки электронно, комиссия не заседает", - пояснила юрист.

Как получить отсрочку по состоянию здоровья?

Ранее адвокат Татьяна Савченко рассказала, если человек оформляет инвалидность, то он может получить отсрочку по болезни по результатам ВВК или быть списанным.

Если же у гражданина много болезней, но их проигнорировала ВВК, Савченко советует в течение месяца подать жалобу на постановление военно-врачебной комиссии в ВВК высшего уровня.

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