Проверить, есть ли у вас бронь от мобилизации, можно самостоятельно

В Украине на фоне войны против РФ продолжается мобилизация. Все граждане страны мужского пола, которые считаются военнообязанными, могут пойти защищать государство. Однако мобилизация в Украине не касается забронированных. УНИАН разобрался, кому доступна бронь от мобилизации с 1 января.

Кто может получить бронь от мобилизации - список требований для компаний

Недавно Кабмин продлил действующее бронирование от мобилизации на один месяц. Этот срок истекает в конце февраля 2025-го. Те компании, которые пройдут пересмотр на право освобождать своих работников от службы в ВСУ, смогут бронировать их на 12 месяцев.

Чтобы заполучить такое право, ежегодные налоги и сборы компаний должны превышать полтора миллиона евро, а поступления в иностранной валюте - превышать сумму в эквиваленте миллионов евро в год.

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Кроме того, важно иметь статус стратегически важного предприятия для экономики и общин, регулярно уплачивать ЕСВ и не быть должником перед государством. Бронирование от мобилизации также доступно резидентам и тем, кто поставляет мобильную связь и интернет.

Предприятия частной формы собственности, которые обеспечили своим сотрудникам среднюю зарплату на уровне от 20 000 грн за последний квартал, регулярно платили налоги и не имеют задолженностей, попадают в перечень тех, кто может рассчитывать на бронь от мобилизации. Впрочем, последний пункт касается всех компаний.

Важно помнить, что до 28.02.2025 предприятия и организации, которые признаны критически важными, обязаны подтвердить этот статус, чтобы иметь возможность бронировать работников.

Кто не может оформить бронь от мобилизации с 1 января

Граждане Украины, которые не обновили данные, не состоят на учете в ТЦК, а также находятся в розыске, не могут быть в списке тех, кто имеет право на бронь при мобилизации в Украине.

Для того чтобы работника государственных органов и тех предприятий, что признаны критически важными могли забронировать, у него должна быть зарплата минимум 20 000 грн. Это правило не касается только сотрудников коммунальной сферы или государственных структур.

Существует 100% бронь от мобилизации - список тех, кто может ее получить не очень длинный. Это касается чиновников высшего корпуса, руководителей организаций на уровне района и области, а также главы советов в областях, районах, селах и поселках.

Кроме них, на привилегию могут рассчитывать мэры, члены нацсовета и бенефициарные владельцы предприятий со статусом критически важного. У обычных рабочих также есть возможность получить освобождение от службы, если они:

работают на топливно-энергетических комплексах со статусом критически важного предприятия;

трудятся в учреждениях Организации Объединенных Наций специализированного типа;

числятся работниками технического направления в компании, которая поставляет услуги мобильной связи и интернета.

являются представители международных организаций.

Кроме того, на бронь, хоть и в объеме 50% сотрудников, могут претендовать прочие госслужащие, работники правоохранительных органов, пожарные и спасатели.

Как проверить бронь от мобилизации

Существует несколько способов самостоятельно проверить, подлегаете ли вы мобилизации. Так, полную и актуальную информацию по этому вопросу можно получить обратившись в ваш территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также можно узнать у своего работодателя, оформлял ли он для вас бронь. Ранее компании подавали списки в соответствующие органы, а затем получали ответ - кто из сотрудников забронирован. Однако согласно нововведению, теперь процедура осуществляется только через портал "Дія". Заявку рассматривают в течение 72 часов. Если же у работодателя нет кода ЕГРПОУ или в "Дії" нет возможности сформировать список на бронирование, то его подают в госорган, которых принимал решение о критической важности компании, и уже его чиновники занимаются вопросом дальше.

Если и третий способ - проверить информацию в приложении "Резерв+". Оно покажет актуальные данные из реестра, в том числе, есть ли у человека отсрочка или бронь.

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