На данный момент около половины области остается без света.

В Киевской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии, однако власть имеет четкий план, как в ближайшие дни стабилизировать ситуацию.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, на данній момент около половины области остается без света.

"В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы вернуться к плановым графикам. Сейчас около половины области остается без света", - отметил он.

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Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет.

Были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в трех областях Украины - Киевской, Винницкой и Одесской.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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