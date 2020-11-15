Календарь событий: памятные Дни Украины, месть кита-гиганта, история маньяка-"коммуниста", первый мотоцикл от Daimler, трагедия корабля-близнеца "Титаника", символ Испании - музей Прадо, убийство Кеннеди и погубившая Шопена женщина

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

16 ноября

Неделя начинается с Международного дня толерантности (или терпимости). Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Этот принцип лежит в основе Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. В 1995 году в ознаменование Года ООН, посвященного терпимости, и 125-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях. Премия присуждается раз в два года, и ее вручение приурочено к Международному дню терпимости. Премия может быть присуждена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению толерантности и ненасилия.

В Украине 16 ноября - День работников радио, телевидения и связи. Он был учрежден указом президента от 1994 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В этот день в 1841 году в Нью-Йорке был запатентован пробковый спасательный пояс.

16 ноября 1848 года в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен (1810–1849) - великий польский композитор и пианист. У Шопена было так мало сил, что он смог играть только один час. У него было заболевание легких. Через неделю он вернулся в Париж, где жил последние годы, и 17 октября 1849 года умер в своей квартире на Вандомской площади. Урна с сердцем композитора, согласно его предсмертной воле, была перевезена сестрой Шопена в Варшаву и замурована в одной из колонн костела Святого креста. Творчество Шопена оказало огромное влияние на многие поколения музыкантов. Он является одним из основных композиторов в репертуаре известных пианистов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 лет проводятся международные конкурсы пианистов имени Шопена. Кстати, много скорби ему принесла в конце тридцатых годов любовь к Жорж Санд (Аврора Дюпен). Пребывание на Майорке вместе с ней негативно отразилось на здоровье Шопена, он страдал там от приступов болезни. Тем не менее, многие величайшие произведения, в том числе 24 прелюдии, созданы именно на этом испанском острове. Десятилетнее сожительство с Жорж Санд, полное нравственных испытаний, сильно подточило здоровье Шопена. Желая покинуть Париж, чтобы сменить обстановку и расширить свой круг знакомств, Шопен в апреле 1848 года отправился в Лондон, где и состоялся его последний концерт.

16 ноября 1945 года была образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1966 году был зафиксирован самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день рукоделия, День нанизывания бисера и Международный день борьбы с анорексией.

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.

17 ноября

Во вторник - Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий и был учрежден Международный день студентов, а в послевоенные годы его празднование было подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, с этого времени он отмечается ежегодно. В Украине День студента 17 ноября был учрежден президентским указом в 1999 году.

Еще 17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей, учрежденный в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (EFCNI). Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире. Причем, в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

В 1800 году Конгресс США впервые собрался в Вашингтоне.

В 1869 году в этот день состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала - французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс. На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии. Канал оказал немедленное и неоценимое значение для мировой торговли. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая Трансконтинентальная железная дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. До открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозки между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки. На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправился «Луноход-1».

В 1996 году австралиец Крэг Макгарри за 38 минут 38 секунд провез перед собой коляску с собственным сыном по 10-километровой трассе.

Неофициальные праздники - День знакомства с новым чаем и Всемирный день вазэктомии (вазэктомия - хирургическая операция по мужской стерилизации путем перевязки семявыводящих протоков).

Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи и Евгении.

18 ноября

В среду стартует Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, проведение которой учреждено Всемирной организацией здравоохранения. Проблема необоснованного применения антибиотиков и последствия для здоровья человека все чаще становятся предметом обсуждений среди медиков, а также в средствах массовой информации, что указывает на безусловную ее актуальность. По данным статистических опросов, многие люди сами для себя определяют перечень медикаментов, используемых при лечении тех или иных заболеваний. Медикаменты, относящиеся к группе антибиотиков, не являются исключением из правил, их назначение требует обязательной предварительной оценки состояния здоровья больного врачом. Специфика препаратов группы антибиотиков такова, что часто у больных имеются противопоказания к тому или иному лекарству, либо оно должно приниматься вместе с другими лекарственными средствами, снижающими негативные побочные эффекты. Эта тема особенно актуальна сегодня, когда мир переживает пандемию коронавируса.

В Украине 18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил, учрежденный указом президента в 2019 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 18 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, начиная с 2002 года. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - общее название для ряда заболеваний, при которых наблюдается устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Используемые прежде термины «хронический бронхит» и «эмфизема» более не употребляются, они включены в понятие ХОБЛ. По оценкам ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Основные причины развития болезни - курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ.

18 ноября 1865 года в «Saturday Press» был опубликован первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка».

В 1870 году заработала первая официальная голубиная почта, которая связала Тур и Париж. Голуби обладают острым зрением и невероятной способностью находить дорогу к дому. Человек очень давно заметил эту их способность и начал ее использовать. Описано множество случаев, когда благодаря своей пространственной памяти и летным способностям голуби, пролетев тысячи километров, возвращались в свою голубятню. Так, увезенный из Парижа в Германию голубь, был выпущен из клетки только через четыре года, и уже на второй день он очутился дома. Впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году (франко-прусская война). Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже был открыт «голубиный почтамт», где происходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт «эскадрильи» соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы – они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц. Кстати, почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник. Франция – не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю №888 за большие заслуги в Первой мировой войне. После смерти легендарный голубь был похоронен со всеми воинскими почестями.

18 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта), по набережной реки Неккар, с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, они вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Двигатель запускали рукояткой. В целом, мотоциклы появились примерно одновременно с автомобилями, а то и несколько раньше. Как правило, они рождались в мастерских будущих автопроизводителей, которые пробовали силы на более простой технике. Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, который, как и Карл Бенц, создал первые получившие реальное применение автомобили. Наличие у мотоцикла четырех колес объяснялось тем, что конструктор не умел ездить на велосипеде. Два боковых колесика спасали от частых падений. Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но «изобретать мотоцикл» не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки без амортизаторов заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

Неофициальные праздники - День кнопочного телефона, День Микки Мауса, Всемирный день географических информационных систем, Международный день вина «Зинфандель».

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.

19 ноября

В четверг - Международный мужской день. Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго - островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот День нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы, а также Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира. Инициатором нынешнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября - день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Еще 19 ноября - Всемирный день туалета. Он был учрежден в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано неслучайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. Результатом встречи стало образование Всемирной туалетной организации (World Toilet Organization), которая и явилась инициатором создания этого необычного праздника. Сегодня этот день служит напоминанием человечеству о том, что более 50% мирового населения (4,2 миллиарда человек) либо не имеют туалета дома, либо их туалет не оборудован для безопасной утилизации нечистот. В одной трети из школ по всему миру нет туалетов. 900 миллионов школьников не могут вымыть руки после туалета из-за нехватки надлежащих условий, что ведет к распространению болезней. 297 тысяч детей в возрасте до пяти лет ежегодно погибают от диареи в результате отсутствия безопасной питьевой воды, санитарии и гигиены рук. 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии, в том числе туалетам или просто уборным с выгребной ямой, что имеет катастрофические последствия для человеческого здоровья, окружающей среды и социально-экономического развития. В 2013 году своей резолюцией «Санитария для всех» Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

Также 19 ноября - Всемирный день философии. Он был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

В Украине 19 ноября два профессиональных праздника - День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя. Поздравляем всех причастных к этим датам!

19 ноября 1190 года был учрежден Тевтонский орден - немецкий католический духовно-рыцарский орден. Он возник в Палестине во время крестовых походов. Римский папа Климент III утвердил орден как «Братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской» в 1191 году. А при Папе Римском Иннокентии III он был преобразован в духовно-рыцарский орден, задачами которого стали: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. В качестве весьма малочисленной церковной организации он существует до сих пор в Германии.

В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

19 ноября 1819 года в Мадриде в специально выстроенном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо - одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название - Музей Прадо. Его художественная коллекция содержит множество шедевров во всех жанрах живописи. Она составлена на основе собрания испанских королей и располагает шедеврами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Суврбарана, Тициана, Эль Греко и других великих мастеров. Сегодня Национальный музей Прадо является одним из символов Испании. Кроме того, это - один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. На данный момент коллекция музея насчитывает более 8600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога. Это произошло в немецком Геппинзене.

В 1946 году Генассамблеей ООН была принята Резолюция против религиозного и расового преследования.

В 1969 году американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну.

В 1969 году известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

В 1978 году в результате массового самоубийства членов секты «Храм народов», руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.

В 1987 году на аукционе за рекордную сумму 5,5 миллиона долларов был продан автомобиль «1931 Bugatti Royale».

В 2004 году произошла самая масштабная драка в истории американского спорта - между клубами НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Неофициальные праздники - День отказа от курения, Всемирный день сантехника, День брызг и День женского предпринимательства.

Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора и Никиты.

20 ноября

В пятницу - Всемирный день ребенка, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Выбор даты неслучайный: 20 ноября 1959 года ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

Символично, что 20 ноября отмечается День педиатра. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия первой стоит на страже здоровья ребенка. Поэтому оба праздника идут рука об руку.

Еще 20 ноября - День памяти трансгендеров, отмечается ежегодно как день памяти тех, кто был убит в результате трансфобии. Это день, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся насилию, которому подвергаются трансгендеры. 20 ноября различные правозащитные, феминистические и ЛГБТ-организации мира проводят демонстрации, лекции, семинары и траурные шествия со свечами. Цель мероприятий - привлечь внимание общества к тому, что трансгендерные люди страдают от насильственных преступлений гораздо чаще, чем многие другие меньшинства. История Дня следующая: 28 ноября 1998 года у себя в квартире была убита бостонская чернокожая рок-музыкантка и MtF-транссексуалка Рита Хестер, неизвестный преступник нанес ей серию ножевых ударов. Известная в ЛГБТ-сообществе певица десять лет жила как женщина. Через год друзья и знакомые Риты Хестер организовали «вахту памяти»: в первый день памяти в 1999 году на улицы Сан-Франциско вышли сотни людей с зажженными свечами в руках. С тех пор событие разрасталось в масштабах и стало проходить в десятках городов не только в США, но и по всему миру. В Интернете ведутся списки трансгендерных людей, убитых за последнее десятилетие в разных странах мира. Он насчитывает более 350 имен. Составление его сталкивается с рядом проблем: информация об этих преступлениях часто замалчивается, по разным причинам имена многих жертв неизвестны.

В рамках второго десятилетия промышленного развития Африки (1991–2000) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией от 1989 года провозгласила 20 ноября Днем индустриализации Африки. Проведение Дня имеет целью заручиться поддержкой международного сообщества в деле ускорения темпов индустриализации данного мирового региона и развития торговых отношений между африканскими странами. Несмотря на богатые природные ресурсы, Африка является самым бедным и отстающим в промышленном развитии континентом в мире. Экономическая отсталость обусловлена ​​широким спектром факторов - отсутствие инфраструктуры, колониальное прошлое, трудности общения, вызванные языковым разнообразием, коррумпированные правительства, частые военные конфликты и т.д.

20 ноября 1820 года в Тихом океане произошел несчастный случай с американским китобойным парусником «Эссекс». Судно водоизмещением 238 тонн вышло на промысел из порта в штате Массачусетс в 1819 году. В течение почти полутора лет экипаж бил китов в южной части Тихого океана, пока один кашалот не положил этому конец. Китобойное судно «Эссекс» было несколько раз протаранено гигантским китом. 20 матросов на трех крошечных шлюпках добрались до необитаемого острова Хендерсон, входящего ныне в состав британских островов Питкерн. Голод, жажда и каннибализм погубили почти всех, только через 95 дней после нападения кита капитана Полларда и еще одного моряка спасло другое китобойное судно. Первый помощник Чейз, спасшийся на другой шлюпке, написал отчет об этом «приключении». Спустя тридцать лет этот эпизод лег в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик». История полтора века считалась матросской «байкой про белого кита», пока в 1974 году похожую особь - молодую самку-альбиноса кашалота - действительно не поймали в Атлантике и не доставили в океанариум для изучения.

В 1945 году начался Нюрнбергский процесс - суд над военными преступниками Третьего рейха.

В 1962 году завершился Карибский кризис – очередной виток «холодной войны».

В 1979 году впервые больному перелили искусственную кровь.

В 1985 году была запущена версия Microsoft Windows 1.0.

В 1990 году был арестован серийный убийца Андрей Чикатило - маньяк, садист, извращенец, имя которого стало нарицательным. Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 1990 год в Ростовской области, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, им было совершено более 65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети. Операция по поиску серийного убийцы «Лесополоса», начавшаяся в декабре 1985 года в Ростовской области, - одно их самых масштабных оперативных мероприятий советских правоохранительных органов. За все время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления, была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучет было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысяч водителей автотранспорта. Были даже использованы военные вертолеты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. После вынесения приговора Чикатило был доставлен в Новочеркасскую тюрьму. Находясь в камере смертников, Чикатило следил за своим здоровьем: не курил, делал зарядку, с аппетитом ел. Он прошел массу психиатрических экспертиз, которыми был признан здоровым, писал многочисленные жалобы от ЦК КПСС до редакций центральных газет на судью и следствие, а также 18 июля 1993 года прошение о помиловании на имя президента РФ Бориса Ельцина. 4 января 1994 года было отклонено его последнее прошение, где Чикатило указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной стране, а уголовное дело, где его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано и нет никаких фактов его виновности. Отмечал, что у него «психопатия шизоидно-мозаичного круга с сексуальными перверсиями, головные боли от черепно-мозгового давления, бессонница, кошмары, аритмия сердца», которые он не может доказать, поскольку история болезни находится в Шахтинской психиатрической больнице. Чикатило выставлял себя самого жертвой советской политической системы, заявлял, что свято верил в «победу Коммунизма во всем мире» и считает себя единственным настоящим коммунистом - «коммунистом № 1». В заключении он просил о посмертной реабилитации своих деда и отца, ставших жертвами режима, а также об отмене собственного приговора 1984 года и о переводе из Новочеркасской тюрьмы в Москву для того, «чтоб говорить правду об этом странном, сенсационном деле, чтобы написать мемуары о моей трагической жизни, дабы встретиться со специалистами - юристами, сексопатологами, психиатрами…». 13 февраля Чикатило сообщили, что ночным рейсом его доставят в Москву на новое обследование. Вечером 14 февраля, символично – в День влюбленных, Чикатило на автомобиле УАЗ был доставлен в сопровождении двух конвоиров в место исполнения приговоров к расстрелу и казнен выстрелом в затылок. Похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Неофициальные праздники - День Microsoft Windows, День перевоплощений, Международный день борьбы с издевательствами.

Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла и Павла.

21 ноября

21 ноября 2013 года, после того, как властная команда в то время президента Януковича объявила о том, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в Киеве начались первые протесты. Поздно вечером этого дня журналисты, общественные активисты и оппозиционные политики собрались на Майдане Незалежности в столице. Так начинался Евромайдан, который перерос в кровавые столкновения демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов, и завершился бегством Януковича из страны. События тех дней затем назовут Революцией достоинства, а на государственном уровне 21 ноября будут отмечать как День достоинства и свободы. Он был учрежден указом президента Петра Порошенко. Кроме того, в этот же день в 2004 году началась Оранжевая революция.

Еще в Украине - День десантно-штурмовых войск ВСУ. Он учрежден указом президента в 2017 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 21 ноября - Всемирный день телевидения, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума. Впервые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения проводились еще в начале 1920-х годов. В 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и стала главной частью телевизора. Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году - в США. Но только в 50-е годы 20 века телевещание получило массовое распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран собственные государственные и частные телекомпании возникли позднее, в 60-х - начале 70-х годов. Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием. Телевидение самой Организации Объединенных Наций, которое начало свою работу в 1947 году, постоянно готовит репортажи о гуманитарных кризисах по всему миру, снимает документальные фильмы об актуальных проблемах современности, как права человека, мир и безопасность, развитие, ведет прямые трансляции с заседаний Генассамблеи и Совета Безопасности.

Есть в субботу и очень добрый праздник - Всемирный день приветствий. Его придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир и снижения международной напряженности, лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают люди всех профессий и возрастов, крупные политические лидеры, промышленные магнаты, всемирно известные личности кино и телевидения.

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и успешно приземлились спустя 25 минут.

В 1847 году на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс». Погибли 240 человек.

В 1877 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.

Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец легендарного «Титаника». Самое большое судно того времени, «Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти потопленных лайнеров компании «Уайт Стар Лайн». «Британик» - госпитальное судно Его Величества, строившийся первоначально как пассажирский лайнер «Гигантик», был последним из серии трех лайнеров класса «Олимпик». Он задумывался как замена погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований. Однако ему так и не удалось оказаться на линии Саутгемптон - Нью-Йорк, для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован Британским Адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпитальное судно. В этом качестве «Британик» принимал на борт более 3 тысяч пациентов. В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен на Средиземное море, где совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 тысяч солдат Британской империи. 21 ноября 1916 года, налетев на немецкую мину в Эгейском море, лайнер «Британик» опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе, из 1 136 раненых и членов команды, находившихся на палубе, погиб только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами. В 2000 году режиссером Брайаном Тренчард-Смитом был снят художественный фильм «Британик».

В 1934 году состоялось первое выступление Эллы Фицджеральд - американской певицы, одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки («первая леди джаза», «первая леди песен»), обладательницы голоса диапазоном в три октавы, мастера скэта и голосовой импровизации. Она - 13-кратный лауреат премии «Грэмми», лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников — как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами.

В 2013 году произошло обрушение торгового центра Maxima в Риге. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.

Неофициальные праздники - Всемирный день рыболовства, День светящихся окошек, Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека, День без музыки и Европейский день муковисцидоза.

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.

22 ноября

В воскресенье нет официальных международных праздников, но зато день богат на памятные даты. Так, 22 ноября 1641 года английский парламент принял «Великую ремонстрацию» - перечень злоупотреблений короля.

В 1909 году братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.

В 1917 году в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов - «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».

В 1928 году в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро». Это произведение, написанное французским композитором, сразу получило самое широкое признание.

В 1960 году Запорожский завод «Коммунар» (теперь - АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».

В 1963 году в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Джон Кеннеди еще на посту сенатора приобрел всенародную популярность. Чему способствовала в том числе и его жена - очаровательная аристократка Жаклин Бувье. В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, став самым молодым главой государства за всю историю страны. В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по США. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12.30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули - одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя. В убийстве подозревался 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец. 24 ноября 1963 года Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Поэтому виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута в суде. После убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле. Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века.

В 1977 году начались полеты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

В 1987 году в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир. Во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не был найден.

В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Она занимала это кресло с 4 мая 1979 года. Первая женщина на этом посту на Западе считается победителем «холодной войны» вместе с президентом США Рональдом Рейганом. Маргарет Хильда Тэтчер родилась в 1925 году в семье провинциального бакалейщика, окончила Оксфордский университет. Встав у руля нации, она проявила себя искусным, энергичным, решительным руководителем и сумела добиться значительного укрепления экономики и международного престижа Англии. Премьерство Тэтчер было самым продолжительным в 20 веке. Дольше, чем она, британское правительство возглавлял только лорд Ливерпуль в 19 веке. Тэтчер и после отставки еще два года оставалась членом Палаты общин, а затем перешла в Палату лордов. После выхода в отставку написала книгу «Искусство управления государством». 26 июня 1992 года Тэтчер было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб. В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. 21 декабря 2012 года она перенесла операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле «Ритц» в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти стал инсульт. Прах Тэтчер, это была кремация, согласно воле усопшей, похоронили рядом с мужем Денисом на кладбище военного госпиталя лондонского района Челси. Похороны состоялись 17 апреля и обошлись в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Неофициальные праздники - День сыновей и День отогревания в кофейнях.

Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина и Ивана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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