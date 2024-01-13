Военный с улыбкой признался, что его мобилизовали по дороге в магазин.

Украинский воин на передовой рассказал курьезную историю своей мобилизации.

Как отметил боец расчета ПТРК "Стугна-П" 118 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Паук", работники ТЦК вручили ему повестку по дороге в магазин.

"Я пошел шапку покупать, а меня забрали. Перед Новым годом думаю: куплю шапку себе. Пошел в магазин, вышел из магазина, а там у нас елки продавали. А эти из военкомата вышли из-под тех елок, поздравили меня. Говорят: "А вы на учете стоите?". Я отвечаю: "Нет". Они говорят: "Так, идите станьте". Через три недели я был в армии. Хорошо, что дали праздники отгулять тогда", - рассказал воин.

Мобилизация в Украине - последние новости

11 января Кабинет министров отозвал законопроект о мобилизации. После доработки Министерством обороны его повторно вынесут на рассмотрение правительства.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада возвращает законопроект о мобилизации на доработку.

Многие нормы правительственного законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортного долга, возможности призыва инвалидов третьей группы, а также расширения полномочий представителей ТЦК и руководителей местных госадминистраций.

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