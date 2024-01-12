Те, кто согласится помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва во время строительства.

Законную отсрочку от мобилизации предлагают жителям Прикарпатья: ОВА набирает добровольцев на строительство укрепрайонов на Донбассе.

Там выступили с предложением отправить местных мужчин на строительство линий обороны в Донецкой области, как сообщается на официальном сайте Ивано-Франковской ОВА.

Дело в том, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, не хватает лишь людей. Поэтому глав территориальных громад Ивано-Франковщины просят помочь со строительными бригадами.

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Всего нужно 300 человек. Заработная плата составит 20 тысяч гривень. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.

В сообщении отмечается, что те, кто согласится помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва во время строительства.

Мобилизация в Украине - как получить отсрочку

Некоторые военнообязанные в Украине могут получить отсрочку, в частности, если имеют родителей с инвалидностью. Как пояснил юрист Андрей Топчий, в соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

То есть, военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, если больше никто не может присматривать его близких родственников с инвалидностью, например братьев или сестер.

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