Законную отсрочку от мобилизации предлагают жителям Прикарпатья: ОВА набирает добровольцев на строительство укрепрайонов на Донбассе.
Там выступили с предложением отправить местных мужчин на строительство линий обороны в Донецкой области, как сообщается на официальном сайте Ивано-Франковской ОВА.
Дело в том, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, не хватает лишь людей. Поэтому глав территориальных громад Ивано-Франковщины просят помочь со строительными бригадами.
Всего нужно 300 человек. Заработная плата составит 20 тысяч гривень. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.
В сообщении отмечается, что те, кто согласится помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва во время строительства.
Мобилизация в Украине - как получить отсрочку
Некоторые военнообязанные в Украине могут получить отсрочку, в частности, если имеют родителей с инвалидностью. Как пояснил юрист Андрей Топчий, в соответствии со ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.
То есть, военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, если больше никто не может присматривать его близких родственников с инвалидностью, например братьев или сестер.