Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хорошо знал Львов и ориентировался, сколько камер видеонаблюдения расположено на его улицах.
Об этом рассказала мать подозреваемого Елена Зинченко в интервью "Слідство.Інфо". По ее словам, прошлой весной парень учился в академии "Dronarium" во Львове на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын "хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения".
"В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях", - сказала мать.Видео дня
Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.
Убийство Ирины Фарион - детали
19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.
25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.
По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.
Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.