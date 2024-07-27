По словам женщины, у сына были друзья во Львове, но ей о них ничего неизвестно.

Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хорошо знал Львов и ориентировался, сколько камер видеонаблюдения расположено на его улицах.

Об этом рассказала мать подозреваемого Елена Зинченко в интервью "Слідство.Інфо". По ее словам, прошлой весной парень учился в академии "Dronarium" во Львове на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын "хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения".

"В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях", - сказала мать. Видео дня

Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: