ДТП произошло 1 сентября.

Кропивницкий суд избрал меру пресечения женщине, которая сбила насмерть мать троих детей возле банковского терминала в Светловодске.

Об этом сообщает ТСН.

Суд постановил содержать женщину под стражей 60 дней. Судья Алексей Майданников назначил залог в размере 340 500 гривен.

В ходе заседания виновница дорожно-транспортного происшествия плакала и просила прощения. По ее словам, в момент аварии у автомобиля треснуло колесо.

Читайте такжеНа Буковине нашли тело грибника, которого разыскивали в течение неделиПо результатам экспертизы, подсудимая была трезвая.

Как известно, в результате ДТП погибла мать троих детей Мария Хивренко. 1 сентября она рано утром вышла из дома, чтобы пополнить карточку.

Машина вылетела парковку возле торгового центра, возле которого и стояла погибшая. Она снесла женщину, врезалась в стену здания, после чего ее отбросило еще на 20 метров.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине 16-летний мотоциклист сбил девушек на обочине. Всех троих госпитализировали.

Автор: Людмила Жерновская