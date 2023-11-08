Следователи склоняются к мнению, что это был несчастный случай вследствие неосторожного обращения с оружием.

Государственное бюро расследований сейчас рассматривает главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВСУ, майора Геннадия Частякова несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством", – отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб РФ;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

7 ноября 2023 года подследственность в уголовном производстве по гибели помощника Главнокомандующего ВСУ по факту подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области была определена офисом Генерального прокурора по ГБР. Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Гибель Геннадия Частякова

Как сообщал УНИАН, вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Его 13-летний сын был тяжело ранен.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Впоследствии на смерть помощника отреагировал и сам главнокомандующий ВСУ. Он рассказал, что Частяков погиб в свой день рождения. Залужный назвал смерть помощника "тяжелой потерей" и сообщил, что в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Частякова остались жена и четверо детей.

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