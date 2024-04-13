По словам Галущенко, на самом деле выглядит все утешительно, потому что система, несмотря на российские удары, является целостной.

Министр энергетики Герман Галущенко ответил тем, кто упрекает власть, что она "раньше не начала искать другие способы обеспечения электроэнергией" населения и промышленности Украины.

"Это пишут люди, которые сбежали из Украины 24 февраля 2022 года, их сдуло со своих должностей. Я их всех знаю. А теперь они рассказывают, как надо делать. А ты приезжай сюда, посиди здесь под обстрелами, сделай что-то, тогда будешь говорить. А так они все - уклонисты и очень условные специалисты", - сказал он интервью УНИАН.

Также он прокомментировал то, что в СМИ уже звучит информация, что следующая зима будет хуже зимы 2022/2023 годов.

Видео дня

"Не верьте никаким прогнозам! Все эти эксперты появляются, когда что-то происходит, и начинают нести свои "светлые" мысли. Тем, кто вам говорит, что будет хуже или лучше - не верьте, потому что никто не знает, с каким составом генерации мы дойдем до зимы. На самом деле выглядит все утешительно, потому что система, несмотря на российские удары, является целостной", - добавил министр.

Ситуация с энернетикой в Украине - детали

Энергосистема Украины сейчас испытывает наибольшие удары с начала полномасштабной войны, и украинцам следует готовиться к любым сценариям. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии, и влияние очень существенное. Но ключевое то, что система работает стабильно. Цель врага очевидна - достичь тотального блэкаута в стране, они ее не достигли", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: