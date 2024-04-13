Министр энергетики Герман Галущенко ответил тем, кто упрекает власть, что она "раньше не начала искать другие способы обеспечения электроэнергией" населения и промышленности Украины.
"Это пишут люди, которые сбежали из Украины 24 февраля 2022 года, их сдуло со своих должностей. Я их всех знаю. А теперь они рассказывают, как надо делать. А ты приезжай сюда, посиди здесь под обстрелами, сделай что-то, тогда будешь говорить. А так они все - уклонисты и очень условные специалисты", - сказал он интервью УНИАН.
Также он прокомментировал то, что в СМИ уже звучит информация, что следующая зима будет хуже зимы 2022/2023 годов.
"Не верьте никаким прогнозам! Все эти эксперты появляются, когда что-то происходит, и начинают нести свои "светлые" мысли. Тем, кто вам говорит, что будет хуже или лучше - не верьте, потому что никто не знает, с каким составом генерации мы дойдем до зимы. На самом деле выглядит все утешительно, потому что система, несмотря на российские удары, является целостной", - добавил министр.
Ситуация с энернетикой в Украине - детали
Энергосистема Украины сейчас испытывает наибольшие удары с начала полномасштабной войны, и украинцам следует готовиться к любым сценариям. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии, и влияние очень существенное. Но ключевое то, что система работает стабильно. Цель врага очевидна - достичь тотального блэкаута в стране, они ее не достигли", - сказал он.